В Киеве люди вышли на поддержку военных после инцидента в Петропавловской Борщаговке

В Киеве люди вышли на акцию поддержки Сил обороны

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Сегодня в 11:00 на Майдане Независимости собралось около сотни граждан под лозунгом «Я поддерживаю Силы обороны Украины». Акция возникла как реакция общественности на развернувшиеся в Киевской области вчерашние события в Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная с места событий.

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На Майдане прошла акция в поддержку военных из-за событий в Петропавловской Борщаговке

Собрание объединило родственников погибших украинских бойцов, военных, освобожденных из плена, а также неравнодушных граждан.

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Участники акции высказали единую позицию: инцидент накануне был спланированной российской провокацией, а любые нападения на защитников Украины категорически недопустимы при любых обстоятельствах.

Во время мероприятия люди скандировали слова поддержки в адрес войска, исполнили гимн Украины, прочитали «Молитву украинского националиста» и обсудили вчерашние события.

Среди присутствующих своим мнением поделилась участница акции Юлия:

«Очень многие вчера видели новости, и это российская дезинформация, ИПСО, оказывает большое влияние на людей, не имеющих критического мышления. Нас возмущает, когда оскорбляют наших военнослужащих, мы должны быть одной страной и помогать — быть либо в войске, либо все делать для войска», — говорит женщина.

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Она добавила, что когда увидела женщину в медицинской форме, стоящую на коленях, сразу подумала, что это похоже на постановку и провокацию.

Другая участница Татьяна, чьи родные защищают страну, также прокомментировала ситуацию и объяснила свой выход на акцию:

«У нас тоже есть вопросы после вчерашней картинки. Не все ответы есть, но, кажется, это была какая-то провокационная акция. Сегодня я здесь, чтобы поддержать Силы обороны. Мой сын погиб на фронте, муж исполняет служебные обязанности на войне, родной брат, поэтому я здесь».

ГБР открыло уголовное производство по событиям в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возник конфликт со стрельбой возле частного дома, где временно размещали военнослужащих Нацгвардии, вернувшихся после самовольного ухода из части. Стычки вспыхнули после публикаций в соцсетях о якобы незаконном содержании бойцов; во время инцидента также были повреждены автомобили полиции.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Следователи вместе с прокуратурой и полицией проверяют законность пребывания военных в этом здании, информацию о возможном принуждении, а также действия всех участников происшествия. В ведомстве предостерегли от преждевременных выводов на фоне неподтвержденных слухов.

Проверку начала и военный омбудсмен Ольга Решетилова, которая отметила, что среди присутствовавших в пункте дислокации были и прошедшие плен защитники Мариуполя и «Азовстали». Она отметила необходимость выяснить, были ли нарушения прав новобранцев и бойцов из СЗЧ, а также выразила тревогу из-за подрыва доверия между гражданскими и военными.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы правоохранителям с требованием дать юридическую оценку как основаниям содержания нацгвардейцев, так и действиям гражданских лиц, напавших на военных. Он призвал избегать двойных стандартов, не допускать раскола в обществе и помнить о едином общем враге — России.

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