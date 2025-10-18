В Киеве люди в форме и полицейские задержали мужчину прямо на парковке: видео

Полиция / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Киеве произошло задержание мужчины на парковке ТЦ «Метро» в Деснянском районе города. Свидетели рассказали, что силовики вместе с людьми в штатском заломили мужчину, забрали его телефон и поместили в бус.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По словам женщины, ее мужчина сгружал товар в микроавтобус, когда к нему подкралась группа людей.

Реклама

«Они подкрались с полицией, заломили, забрали телефон и потащили в бус, вывезли в неизвестном направлении. При этом машина с товаром осталась открыта», – рассказывает она.

Жена утверждает, что когда они впоследствии приехали на место происшествия, стали свидетелями еще одной попытки задержания.

«Наблюдали такую картину, как работает стая ТЦК, молодых людей в гражданской форме и полиции. Они со всех сторон бежали и подъезжали три машины с неизвестными людьми и заламывали и избивали прохожего парня. Мы его отбили», — говорит свидетельница, добавляя, что никаких документов нападающие не предъявили.

ТСН обратились за комментарием в полицию Киева и получили ответ: «Мужчина 1981 года рождения, находился в розыске, доставили в ТЦК».

Реклама

Правоохранители также говорят, что сотрудники полиции, вступающие в группы оповещения, заступают в форме.

Дата публикации 20:13, 18.10.25 Количество просмотров 20 Силовое задержание мужчины на парковке ТЦ «Метро» в Киеве

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции Киева насильно задержали мужчину прямо посреди улицы. Тогда оказалось, что задержанный был в розыске Дарницкого ТЦК.