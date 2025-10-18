- Дата публикации
В Киеве люди в форме и полицейские задержали мужчину прямо на парковке: видео
Жена киевлянина бьет тревогу из-за «похищения» мужчины людьми в форме и гражданском. Пока семья не знает, где он.
В Киеве произошло задержание мужчины на парковке ТЦ «Метро» в Деснянском районе города. Свидетели рассказали, что силовики вместе с людьми в штатском заломили мужчину, забрали его телефон и поместили в бус.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
По словам женщины, ее мужчина сгружал товар в микроавтобус, когда к нему подкралась группа людей.
«Они подкрались с полицией, заломили, забрали телефон и потащили в бус, вывезли в неизвестном направлении. При этом машина с товаром осталась открыта», – рассказывает она.
Жена утверждает, что когда они впоследствии приехали на место происшествия, стали свидетелями еще одной попытки задержания.
«Наблюдали такую картину, как работает стая ТЦК, молодых людей в гражданской форме и полиции. Они со всех сторон бежали и подъезжали три машины с неизвестными людьми и заламывали и избивали прохожего парня. Мы его отбили», — говорит свидетельница, добавляя, что никаких документов нападающие не предъявили.
ТСН обратились за комментарием в полицию Киева и получили ответ: «Мужчина 1981 года рождения, находился в розыске, доставили в ТЦК».
Правоохранители также говорят, что сотрудники полиции, вступающие в группы оповещения, заступают в форме.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции Киева насильно задержали мужчину прямо посреди улицы. Тогда оказалось, что задержанный был в розыске Дарницкого ТЦК.