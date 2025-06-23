В Киеве ликвидируют последствия атаки РФ: что известно о жертвах и разрушениях в Шевченковском районе

В Киеве ликвидируют последствия атаки РФ Фото: Тимур Ткаченко

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В пострадавшем в результате ракетного удара по Киеву Шевченковском районе Киева 23 июня продолжается ликвидация последствий российской атаки. По состоянию на 20.00 31 единица техники вывезла более 600 м. куб строительного мусора. К поисково-спасательной операции были привлечены специалисты ГСЧС, правоохранители.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Район очень пострадал. Более 30 поврежденных объектов, из которых 27 — жилые дома, три учебных заведения, почти 40 автомобилей.

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С утра 23 июня в районе работают гуманитарные штабы.

«В настоящее время 72 пострадавших подали заявления на выплату 10 тыс. грн по программе „Забота. Навстречу киевлянам“. Также принято 23 заявления по „Восстановлению“. Кроме того, 16 человек обратились за компенсацией для аренды жилья (40 тыс. сразу, 20 тыс. ежемесячно)», — сообщил Ткаченко.

На месте трагедии работают и волонтеры, а также врачи, коммунальщики.

«Больше всего болит, когда гибнут дети. Российская ракета унесла жизни 11-летней девочки и ее мамы», — подчеркнул Ткаченко.

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Напомним, в результате ракетного удара по Киеву 23 июня в Шевченковском районе столицы погибли 9 человек, в том числе 11-летняя девочка и ее мать.

Также удар РФ по Киеву унес жизни молодых супругов — Владимира Мосейчука и Анны Павлик.

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