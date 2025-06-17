- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве кусок дрона застрял в стене жилого дома
Инцидент с беспилотником, к счастью, обошелся без пострадавших
17 июня 2025 года в результате атаки РФ в Днепровском районе Киева обломок "Шахеда" застрял в стене жилого дома.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
Предварительно, без пожара и пострадавших.
В Подольском обломки дрона упали на открытой местности без дальнейших последствий.
В Оболонском поврежден авто, без пожара.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .