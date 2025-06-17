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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве кусок дрона застрял в стене жилого дома

Инцидент с беспилотником, к счастью, обошелся без пострадавших

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

17 июня 2025 года в результате атаки РФ в Днепровском районе Киева обломок "Шахеда" застрял в стене жилого дома.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Предварительно, без пожара и пострадавших.

  • В Подольском обломки дрона упали на открытой местности без дальнейших последствий.

  • В Оболонском поврежден авто, без пожара.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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