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- Киев
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В Киеве коммунальщик забрал на эвакуатор авто за четверть миллиона долларов: Сеть отреагировала (видео)
В Киеве элитный спорткар за $250 тыс забрали эвакуатором на штраф-площадку.
В Киеве коммунальщики забрали на эвакуатор припаркованный роскошный спортивный автомобиль Aston Martin DB12, стоимость которого превышает $250 тыс.
Об этом пишет местный паблик «Киев оперативный».
В паблике указывается, что инцидент произошел на улице Казимира Малевича. Когда именно он случился, точно неизвестно.
В комментариях пользователи активно комментируют процесс эвакуации элитного автомобиля, шутя о смелости и профессионализме коммунальщика, который не побоялся поднимать на эвакуатор автомобиль за четверть миллиона долларов.
«Эвакуаторщик вспотел 7 раз одновременно», «Отважные», «Даже я задержал дыхание, пока его поднимали», — пишут в Сети.
Раньше мы писали, какие автомобили нельзя буксировать.