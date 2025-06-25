ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
607
Время на прочтение
1 мин

В Киеве коммунальщик забрал на эвакуатор авто за четверть миллиона долларов: Сеть отреагировала (видео)

В Киеве элитный спорткар за $250 тыс забрали эвакуатором на штраф-площадку.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Aston Martin DB12 забрали на штраф-площадку

Aston Martin DB12 забрали на штраф-площадку

В Киеве коммунальщики забрали на эвакуатор припаркованный роскошный спортивный автомобиль Aston Martin DB12, стоимость которого превышает $250 тыс.

Об этом пишет местный паблик «Киев оперативный».

В паблике указывается, что инцидент произошел на улице Казимира Малевича. Когда именно он случился, точно неизвестно.

Відео «Київ оперативний»

В комментариях пользователи активно комментируют процесс эвакуации элитного автомобиля, шутя о смелости и профессионализме коммунальщика, который не побоялся поднимать на эвакуатор автомобиль за четверть миллиона долларов.

«Эвакуаторщик вспотел 7 раз одновременно», «Отважные», «Даже я задержал дыхание, пока его поднимали», — пишут в Сети.

Раньше мы писали, какие автомобили нельзя буксировать.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie