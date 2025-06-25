В Киеве коммунальщик забрал на эвакуатор авто за четверть миллиона долларов: Сеть отреагировала (видео)

Aston Martin DB12 забрали на штраф-площадку

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В Киеве коммунальщики забрали на эвакуатор припаркованный роскошный спортивный автомобиль Aston Martin DB12, стоимость которого превышает $250 тыс.

Об этом пишет местный паблик «Киев оперативный».

В паблике указывается, что инцидент произошел на улице Казимира Малевича. Когда именно он случился, точно неизвестно.

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Відео «Київ оперативний»

В комментариях пользователи активно комментируют процесс эвакуации элитного автомобиля, шутя о смелости и профессионализме коммунальщика, который не побоялся поднимать на эвакуатор автомобиль за четверть миллиона долларов.

«Эвакуаторщик вспотел 7 раз одновременно», «Отважные», «Даже я задержал дыхание, пока его поднимали», — пишут в Сети.

Раньше мы писали, какие автомобили нельзя буксировать.