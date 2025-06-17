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В Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек: атака РФ продолжается
В Киеве растет количество пострадавших в результате российской атаки
Уже 11 пострадавших в столице в результате вражеской атаки 17 июня .
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Все – в Соломенском районе. Шестерых медики госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.
В Святошинском районе госпитализирован мужчина с ожогами.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .