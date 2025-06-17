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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек: атака РФ продолжается

В Киеве растет количество пострадавших в результате российской атаки

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Уже 11 пострадавших в столице в результате вражеской атаки 17 июня .

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Все – в Соломенском районе. Шестерых медики госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

В Святошинском районе госпитализирован мужчина с ожогами.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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