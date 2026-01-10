- Дата публикации
В Киеве изменили графики отключений света: что известно
Энергетики Киева постепенно восстанавливают подачу света после массированной атаки
По состоянию на утро 10 января энергетикам удалось вернуть электроснабжение для 588 тысяч семей Киева, которые остались без света после массированного обстрела 9 января.
О восстановлении электроснабжения сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
На Левом берегу столицы без электричества пока остаются около 60 тысяч семей. В компании отмечают, что ремонтные бригады работают без перерывов и делают все возможное, чтобы в течение дня вернуть свет всем киевлянам.
«На Левом берегу Киева, в Голосеевском, Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам отключений. Мы их опубликуем следующим сообщением», — говорится в сообщении ДТЭК.
Компания также призывает жителей пользоваться мощными электроприборами по очереди, чтобы сохранить стабильность системы:
«Просим киевлян по возможности пользоваться мощными электроприборами по очереди. Это поможет сохранить стабильность системы».
