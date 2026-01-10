В Киеве изменили графики отключений света: что известно

Свет / © Associated Press

По состоянию на утро 10 января энергетикам удалось вернуть электроснабжение для 588 тысяч семей Киева, которые остались без света после массированного обстрела 9 января.

О восстановлении электроснабжения сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

На Левом берегу столицы без электричества пока остаются около 60 тысяч семей. В компании отмечают, что ремонтные бригады работают без перерывов и делают все возможное, чтобы в течение дня вернуть свет всем киевлянам.

«На Левом берегу Киева, в Голосеевском, Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам отключений. Мы их опубликуем следующим сообщением», — говорится в сообщении ДТЭК.

Компания также призывает жителей пользоваться мощными электроприборами по очереди, чтобы сохранить стабильность системы:

«Просим киевлян по возможности пользоваться мощными электроприборами по очереди. Это поможет сохранить стабильность системы».

