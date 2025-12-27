- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 739
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве изменили движение поездов метро: что известно
В Киеве 27 декабря изменили движение по красной ветке метро.
В Киеве временно изменили движение поездов на красной линии метро из-за сложной энергетической ситуации. Сейчас поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» с интервалом примерно шесть минут.
Об этом сообщили в КГГА.
На синей и зеленой линиях подземки ограничений нет — движение осуществляется в привычном режиме с интервалами, установленными для выходного дня.
В КГГА также напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции метрополитена остаются доступными как укрытие. Оперативные обновления по работе метро пассажирам сообщают через объявления на станциях, а также на официальных ресурсах КГГА и киевского метрополитена.
Напомним, во время массированной атаки на Киев в нескольких районах повреждены здания: есть возгорания многоэтажек и частных жилых домов. Известно об одном погибшем человеке. Количество пострадавших возросло до 28 человек. В частности, 13 человек госпитализировали в медучреждения города.