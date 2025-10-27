В Киеве изменилась ситуация с отключениями света: какие графики действуют

Отключение света / © ТСН

Реклама

В Киеве есть перемены в отключениях света. Так, город переходит к стабилизационным графикам.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Киев: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений», — отмечается в сообщении.

Реклама

В случае смен киевлян будут оперативно информировать в телеграмм-канале.

Ранее стало известно, какая ситуация в энергосистеме после ударов России по критической инфраструктуре.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов — в нескольких регионах Украины вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут упразднены, как только ситуация стабилизируется», — отметили в компании.

Украинцев в очередной раз призывали к экономному потреблению электроэнергии.