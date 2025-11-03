В Киеве изменилась ситуация с отключениями света

Отключение света / © ТСН

В Киеве 3 ноября снова применяют отключение света. Они будут действовать до 22:00.

Об этом сообщает «Киев Цифровой».

Об изменениях предупредили в приложении.

«Сегодняшние отключения света продлятся с 8:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Да, изменилось прогнозируемое время отключения.

Стабилизационные отключения 3 ноября продлятся с 8:00 до 9:00, с 16:00 до 22:00.

Просмотреть график по конкретному адресу можно в сервисе «ДТЭК Свет».

Ранее говорилось, что 3 ноября в Киеве были запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.