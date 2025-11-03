- Дата публикации
В Киеве изменилась ситуация с отключениями света
Графики почасовых отключений снова заработают с 16:00 в некоторых районах Киева.
В Киеве 3 ноября снова применяют отключение света. Они будут действовать до 22:00.
Об этом сообщает «Киев Цифровой».
Об изменениях предупредили в приложении.
«Сегодняшние отключения света продлятся с 8:00 до 22:00», — говорится в сообщении.
Да, изменилось прогнозируемое время отключения.
Стабилизационные отключения 3 ноября продлятся с 8:00 до 9:00, с 16:00 до 22:00.
Просмотреть график по конкретному адресу можно в сервисе «ДТЭК Свет».
Ранее говорилось, что 3 ноября в Киеве были запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.