В Киеве из-за прорыва трубы остановлено движение трамваев на пяти маршрутах (фото)

Трамваи / © Киевпастранс

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В Киеве на пересечении улиц Остафия Дашкевича и Черных Запорожцев произошел масштабный порыв трубопровода холодного водоснабжения. В результате аварии под трамвайными путями образовалась воронка, из-за чего было полностью приостановлено движение трамваев в двух направлениях.

Об этом сообщили в КП «Киевпасстранс» и Киевская городская государственная администрация.

Задерживается движение таких трамваев: №22, №27, №28, №33 и №35, которые пока не курсируют на этом участке.

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Местные жители и пассажиры уже столкнулись с неудобствами, поскольку нарушения расписания пронизывают транспортное сообщение в этом районе.

На месте инцидента работают аварийные бригады Киевводоканала и Киевтеплоэнерго, которые проводят ремонтные работы для ликвидации последствий порыва.

Очевидцы происшествия сообщают, что в момент прорыва вода избивала из-под земли мощной струей, образуя настоящий фонтан прямо на улице.

О сроках возобновления движения пока не сообщается. На время ликвидации последствий прорыва трубы организован временный автобусный маршрут №28-Т. Он будет курсировать от Дарницкой площади до ул. Милославской.

Дата публикации 13:46, 05.05.25 Количество просмотров 5 В Киеве из-за прорыва трубы остановлено движение трамваев пяти маршрутов

Напомним, ранее мы о том, что в Киеве заметили трамвай с аквариумом в салоне. Так пассажиры в шутку назвали окно трамвая «Электрон», где среди стекла попало немалое количество воды.