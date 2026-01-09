- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1392
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнули пожары в двух районах
В результате падения обломков вражеского беспилотника ночью в Киеве возникли пожары в Днепровском и Печерском районах, на места событий выехали экстренные службы.
В ночь на 9 января 2025 года в Днепровском районе столицы из-за падения обломков БпЛА произошло возгорание в нежилом здании.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Печерском районе зафиксирован пожар в жилом доме. Также по другому адресу на Печерске горят автомобили во дворе жилой застройки.
На все локации направляются подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу: грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.