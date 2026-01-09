В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнули пожары в двух районах

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 9 января 2025 года в Днепровском районе столицы из-за падения обломков БпЛА произошло возгорание в нежилом здании.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Печерском районе зафиксирован пожар в жилом доме. Также по другому адресу на Печерске горят автомобили во дворе жилой застройки.

На все локации направляются подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу: грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.