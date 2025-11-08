В Киеве из-за отключения света остановился электротранспорт: детали (видео)

Троллейбус

Реклама

В Киеве 8 ноября 2025 года произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта по причине отсутствия напряжения в электросети. После ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины — часть столичного электротранспорта остановилась.

Об этом сообщили очевидцы и пресс-служба «Киевпастранса».

Утром без напряжения остались несколько троллейбусных маршрутов и скоростной трамвай №3. Впоследствии к ним присоединилось метро — на станции «Политехнический институт» пассажиры сообщали о полной темноте на эскалаторах и в вестибюле. Лишь кое-где мерцало аварийное освещение.

Реклама

Как сообщают очевидцы, на Шулявке полностью остановились троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети. Также прекратили движение трамваи, следующие в сторону Борщаговки. Пассажиры вынуждены идти пешком. В то же время на улице Даниила Щербаковского полностью остановилось движение троллейбусов.

Дата публикации 14:07, 08.11.25 Количество просмотров 13 В Киеве произошел транспортный коллапс после вражеской атаки

Как сообщили в КП «Киевпастранс», в городе действуют графики аварийных отключений, поэтому электротранспорт испытывает перебои. В столице из-за отсутствия электроснабжения временно остановился и городской фуникулер.

В «Киевпастрансе» около 12:00 добавили, что задерживается движение трамваев № 1, 2, 3 и 15, а также троллейбусов более 15 маршрутов — в частности №№ 1, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 45.

Движение трамваев было восстановлено в 12:27, а троллейбусов — в 13:33. Сейчас сообщается, что транспорт курсирует по собственным схемам.

Реклама

Напомним, в ночь на 8 ноября армия России комбинированно атаковала критическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

В результате атаки «Укрэнерго» ввело экстренные графики ограничения потребления электроэнергии во многих регионах страны.