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- Киев
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В Киеве из-за обстрела РФ частично закрыта станция метро "Святошин": подробности
В результате атаки РФ в столице частично нарушена работа станции метро «Святошин».
Оккупанты нанесли очередной удар по Киеву в ночь на 23 июня. В результате атаки была частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин», расположенная на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена.
Об этом сообщает КГГА.
В настоящее время временно прекращена работа одного из выходов со станции — в направлении Чернобыевской площади (Героев Бреста), ведущей к мосту.
Несмотря на повреждения, общий график работы станции не изменен — метро продолжает работать в обычном режиме.
Также перекрыто движение транспорта вблизи станции метрополитена «Святошин» и ул. Ивана Выговского.
Напомним, в результате атаки оккупантов на Киев пожары и разрушения зафиксированы в нескольких районах города. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 13 — пострадали.