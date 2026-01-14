В Киеве из-за генератора в квартире погибла семья: жуткие подробности

В Киеве из-за генератора в квартире погибла целая семья / © Полиция Киева

В Деснянском районе столицы произошла ужасная трагедия, унесшая жизни трех человек. Из-за нарушения правил эксплуатации генератора в собственной квартире погибла 30-летняя женщина и ее пожилые родители.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Как сообщили полицейские, история началась с сообщения об исчезновении 30-летней киевлянки. Правоохранители, разыскивая женщину, выяснили, что она уехала навестить родителей на Лесной массив и осталась у них на ночлег.

«На днях правоохранители получили сообщение об исчезновении 30-летней местной жительницы и во время проверки дома ее родителей обнаружили тела всех троих без признаков жизни. В доме работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона», — сообщили полицейские.

По информации полицейских, устройство стояло на балконе, однако дверь в комнату, где спали люди, оставалась открытой. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили худшие опасения: семья умерла от острого отравления угарным газом. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием «несчастный случай».

«Правоохранители отмечают: угарный газ нет запаха и цвета, но чрезвычайно опасен — отравление может произойти в считанные минуты. Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе!», — отметили в полиции.

Напомним, в Ирпене под Киевом молодая пара погибла от отравления угарным газом из генератора.

К слову, в Киеве и Киевской области завершен ключевой этап аварийно-восстановительных работ по восстановлению электроснабжения, однако в столице и ряде регионов еще действуют аварийные графики отключений из-за сложных погодных условий и значительной нагрузки на энергосистему.