В Киеве из-за атаки РФ сгорело свадебное платье девушки: реакция украинок растрогала Сеть

Атака РФ на Киев / © Associated Press

Реклама

Россия нанесла очередную массированную атаку 24 мая по Украине. Больше всего пострадал Киев и область. Известно, что в киевском ТРЦ «Квадрат» вспыхнул пожар. В Сети киевлянка под ником dasha_sliesarenko поделилась печальной новостью — ее свадебное платье, вероятно, сгорело в том ТРЦ.

Об этом она рассказала в Threads.

«Только поняла, что сейчас в ТРЦ Квадрат сгорел мой свадебный наряд, который я отдала на ушивку. Свадьба через 20 дней…», — написала Даша Слесаренко.

Реклама

Сообщение в соцсети / © Скриншот

Сообщение девушки быстро стало вирусным и взбудоражило украинских женщин. Десятки пользователей начали бесплатно предлагать ей свои свадебные платья и подарки, чтобы спасти праздник.

В частности, пользовательницы предлагали свои свадебные платья. Некоторые готовы были отдать бесплатно, чтобы праздник для девушки точно состоялся лучше.

Ответ под сообщением / © Скриншот

Также выражали соболезнования.

Ответ под сообщением / © Скриншот

К ним присоединились и другие девушки, готовые передать свою одежду после химчистки.

Реклама

Ответ под сообщением

Ответ под сообщением / © Скриншот

Некоторые украинки выразили готовность организовать оперативную доставку платья даже из Канады и привлечь того же мастера, который его создал.

«Никогда не думала, что настанет день, чтобы я по собственному желанию согласилась расстаться со своим платьем. Он настал! Через 20 дней долетит из Канады, если надо. Она такая одна, по заказу, сшита мастерицей в Херсоне. Рост до 165/63-65 по весу где-то, но там немного запаса есть в талии. Отправлю вам не сожалея, за свой счет, если подходят параметры. Там же в Киеве сейчас есть мастерица, которая ее сшила, и сможет подправить», — отметила пользователь.

Ответ пользователя / © Скриншот

Другие пользователи были очень умилены такой женской доброжелательностью.

Ответ пользователя / © Скриншот

К тому же, для будущей семьи начали предлагать и другие праздничные вещи.

Реклама

«Можно ли предложить Вам изделия из славянской керамики в качестве свадебного подарка?» — спросила пользовательница.

Ответ пользователя / © Скриншот

В настоящее время под постом Даши Слесаренко продолжается обсуждение. А девушки до сих пор предлагают свои свадебные платья, чтобы запланированная свадьба состоялась вовремя, несмотря на последствия войны.

Массированная атака РФ на Киев 24 мая — последние новости

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники.

В ночь на 24 мая Россия также нанесла удар по Шевченковскому району Киева. Пострадали гражданские объекты, есть жертвы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.

Новости партнеров