В Киеве из-под завалов получили еще одно тело: какое количество жертв атаки РФ

Удар по Киеву 23 июня / © Associated Press

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В Киеве из-за удара РФ по Киеву 23 июня возросло количество жертв.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

ГСЧС неустанно работают на месте атаки. К сожалению, из-под завалов дома, в который было прямое попадание, достали еще одного погибшего человека

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«Спасатели из-под завалов достали тело еще одного человека, убитого российской ракетой», — отметил он.

Армия РФ в очередной раз продемонстрировала, что она — государство-террористка, которая цинично плещет по гражданским.

Напомним, в ночь на 23 июня россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг привлек как ударные беспилотники, так и баллистические и крылатые ракеты. Есть жертвы, потерпевшие и разрушения.

В частности, последствия фиксируют в следующих районах:

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Шевченковский — разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли шесть человек. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан;

Голосеевский — повреждены два автомобиля и бизнес-центр;

Дарницкий — поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и предварительно пострадавших;

Соломенскому — разрушено здание бизнес-центра напротив спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. В двухэтажном здании спорткомплекса КПИ располагаются, в частности, бассейн, залы гимнастики, аэробики и т.д. Значительное количество выбитых окон;

Святошинский - зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения. Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году. Частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин» и разрушена остановка возле нее.