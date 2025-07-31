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Ночью 31 июля армия РФ массированно ударила по Киеву. С места прилета появились кадры, как спасатели деблокируют живого человека.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

«Для человека уже приготовили носилки. Его видели в окно, он в сознании. Это мужчина. Сейчас ждем, пока его наконец-то смогут достать», — отметила она.

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Дата публикации 08:28, 31.07.25 Количество просмотров 35 В Киеве из-под завалов достали живого человека

Напомним, ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированную атаку по Киеву. Последствия фиксируют более чем на 27 локациях. В частности, пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы. Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.

«У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. Среди них пострадали 9 детей. Число, к сожалению, будет расти. Двое киевлян погибли в результате целенаправленного удара российских террористов», — написал глава Тимур Ткаченко.

Он отметил, что, по всей вероятности, это не окончательное количество. Информация будет обновляться.