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- Киев
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В Киеве ищут сбежавшего из салона пуделя: собака восьмой день бродит по городу в стрессовом состоянии
Четвероногого неоднократно замечали в центре города, но каждый раз он исчезает до прибытия владельцев. Тому, кто вернет собаку, они обещают вознаграждение в 1000 евро.
В Киеве уже восьмой день подряд бродит бежавший из грумерского салона средний пудель. Собака находится в стрессе и находится в 35 км от дома.
Об этом сообщила владелица в соцсетях.
По словам хозяйки, профессиональные ловцы животных не откликнулись на просьбу о помощи, ссылаясь на занятость.
Семья каждый день ищет любимца, надеясь на поддержку неравнодушных людей.
Четвероногого неоднократно замечали в центре города, но каждый раз он исчезает до прибытия владельцев.
Владельцы просят киевлян прикормить или приютить собаку, если ее увидят, и немедленно позвонить по телефону. Тому, кто поймает животное и вернет его владельцам живым, обещают вознаграждение 1000 евро.
«Благодарю всех за неравнодушие и помощь. Надеюсь и верю, что мы найдем нашего любимца», — отметила владелица.
Если вы увидите среднего пуделя в центре Киева, свяжитесь с владельцами через контакты, указанные в оригинальном посте.