ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

В Киеве ищут сбежавшего из салона пуделя: собака восьмой день бродит по городу в стрессовом состоянии

Четвероногого неоднократно замечали в центре города, но каждый раз он исчезает до прибытия владельцев. Тому, кто вернет собаку, они обещают вознаграждение в 1000 евро.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пудель сбежал прямо из салона

Пудель сбежал прямо из салона / © скриншот с видео

В Киеве уже восьмой день подряд бродит бежавший из грумерского салона средний пудель. Собака находится в стрессе и находится в 35 км от дома.

Об этом сообщила владелица в соцсетях.

По словам хозяйки, профессиональные ловцы животных не откликнулись на просьбу о помощи, ссылаясь на занятость.

Семья каждый день ищет любимца, надеясь на поддержку неравнодушных людей.

Четвероногого неоднократно замечали в центре города, но каждый раз он исчезает до прибытия владельцев.

Владельцы просят киевлян прикормить или приютить собаку, если ее увидят, и немедленно позвонить по телефону. Тому, кто поймает животное и вернет его владельцам живым, обещают вознаграждение 1000 евро.

«Благодарю всех за неравнодушие и помощь. Надеюсь и верю, что мы найдем нашего любимца», — отметила владелица.

В Киеве разыскивается потерянный пес, вознаграждение 1000 евро

В Киеве разыскивается потерянный пес, вознаграждение 1000 евро

Если вы увидите среднего пуделя в центре Киева, свяжитесь с владельцами через контакты, указанные в оригинальном посте.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie