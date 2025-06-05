В Киеве ищут сбежавшего из салона пуделя: собака восьмой день бродит по городу в стрессовом состоянии

Пудель сбежал прямо из салона / © скриншот с видео

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В Киеве уже восьмой день подряд бродит бежавший из грумерского салона средний пудель. Собака находится в стрессе и находится в 35 км от дома.

Об этом сообщила владелица в соцсетях.

По словам хозяйки, профессиональные ловцы животных не откликнулись на просьбу о помощи, ссылаясь на занятость.

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Семья каждый день ищет любимца, надеясь на поддержку неравнодушных людей.

Четвероногого неоднократно замечали в центре города, но каждый раз он исчезает до прибытия владельцев.

Владельцы просят киевлян прикормить или приютить собаку, если ее увидят, и немедленно позвонить по телефону. Тому, кто поймает животное и вернет его владельцам живым, обещают вознаграждение 1000 евро.

«Благодарю всех за неравнодушие и помощь. Надеюсь и верю, что мы найдем нашего любимца», — отметила владелица.

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Если вы увидите среднего пуделя в центре Киева, свяжитесь с владельцами через контакты, указанные в оригинальном посте.