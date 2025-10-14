- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 886
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве иностранцы якобы сбросили военного с кресла колесного: что случилось на самом деле
Полиция Киева выясняет обстоятельства инцидента с участием мужчины в военной форме на улице Паньковской.
В киевских телеграмм-каналах появилось видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину в военной форме и сбросили его с кресла колесного на землю. По предварительным данным, это был инсценированный инцидент.
Об этом сообщила полиция Киева.
В частности, столичные паблики писали, что ночью в Киеве возле станции метро «Университет» трое иностранцев напали на военного в кресле колесном. Компания злоумышленников якобы издевалась над мужчиной, после чего сбросила его на землю.
Полиция Киева сообщила, что выясняет обстоятельства происшествия с участием мужчины в военной форме на улице Паньковской. Когда правоохранители увидели публикацию в соцсетях, то на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа. Каких-либо сообщений в полицию не поступало.
«Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации», — говорится в заявлении полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают всех участников происшествия. О результатах проверки обещают сообщить позже.
Напомним, в Киеве прохожий обматерил и унизил уличного музыканта Ивана Замигу в кресле колесном за его принципиальный отказ петь на русском языке. Агрессивный мужчина, который манипулировал темой Донбасса, разозлился. К счастью, другие прохожие встали на защиту Ивана, а видео инцидента вызвало волну возмущения в соцсетях.
Полиция Киева разыскала и привлекла к ответственности 29-летнего нападавшего на музыканта. Злоумышленник не смог четко объяснить свои агрессивные действия, сославшись на то, что был пьян.