В Киеве произошло ужасное двойное убийство. / © Национальная полиция Украины

В Киеве произошло ужасное двойное убийство. В среду 38-летняя женщина и ее 14-летняя дочь были найдены со следами удушения в одной из квартир по улице Турчина в Шевченковском районе.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

Как рассказали в полиции Киева, сначала на улице Саксаганского произошел трагический случай — ориентировочно в 17:00 мужчина выбросился из окна 20-го этажа, где посуточно арендовал жилье.

Позже правоохранителям поступило сообщение от киевлянки, что ее дочь с внучкой длительное время не выходят на связь.

«До 12 часов дня она пыталась дозвониться родным, но никто ей не отвечал. В полицию женщина обратилась только вечером 10 сентября», — рассказали в полиции Киева.

Выяснилось, что самоубийца — это сожитель погибшей женщины. О мужчине известно, что ему было 38 лет. Он иностранец. Имел вид на жительство в Украине.

Женщина с дочерью арендовали квартиру по улице Турчина, где нашли их тела. Известно, что мужчина жил с семьей около полугода.

Предварительно на телах матери и дочери обнаружили следы удушения, но точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух человек. Продолжаются следственные действия, с целью установления всех обстоятельств преступления назначен ряд экспертиз», — отмечают в полиции Киева.

Пока у следствия много вопросов относительно того, что могло стать причиной такого жестокого убийства. Отрабатываются разные версии. Очевидно, что произошел конфликт.

