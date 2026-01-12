- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве иностранец украсил елку "особыми игрушками": что нашли правоохранители
В Киеве задержан иностранец, украсивший новогоднюю елку запрещенными веществами вместо игрушек.
В Киеве задержан 40-летний гражданин Израиля, который наладил сеть сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В ходе обыска правоохранители обнаружили, что подозреваемый использовал собственную новогоднюю елку как место для хранения товара, развешив на ней пакеты с запрещенными веществами.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Запрещенные вещества дома он не прятал — пакетиками с наркотиками мужчина украсил свою елку», — сообщили в Шевченковской окружной прокуратуре города Киева.
Следствие установило, что задержанный действовал через закрытый Telegram-канал, где искал клиентов, а доставку осуществлял посредством почтовых отправлений. Правоохранителям удалось задержать мужчину «с поличным» — непосредственно в почтовом отделении во время получения очередной партии товара, который он планировал расфасовать для дальнейшей продажи.
«При задержании и безотлагательном обыске дома у мужчины изъяли около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около 1 килограмма каннабиса», — отмечают в ведомстве.
В настоящее время иностранцу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на днях суд приговорил к 10 годам 44-летнего киевлянина, который наладил поставки кокаина из Центральной Америки в Украину. Как сообщила Нацполиция, наркотик переправлялся из Гондураса в Панаму, а дальше как международные посылки, замаскированные под бытовые вещи.