В Киеве иностранец украсил елку "особыми игрушками": что нашли правоохранители

В Киеве иностранец украсил пакетиками с наркотиками свою елку / © Киевская городская прокуратура

Реклама

В Киеве задержан 40-летний гражданин Израиля, который наладил сеть сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В ходе обыска правоохранители обнаружили, что подозреваемый использовал собственную новогоднюю елку как место для хранения товара, развешив на ней пакеты с запрещенными веществами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Запрещенные вещества дома он не прятал — пакетиками с наркотиками мужчина украсил свою елку», — сообщили в Шевченковской окружной прокуратуре города Киева.

Реклама

Следствие установило, что задержанный действовал через закрытый Telegram-канал, где искал клиентов, а доставку осуществлял посредством почтовых отправлений. Правоохранителям удалось задержать мужчину «с поличным» — непосредственно в почтовом отделении во время получения очередной партии товара, который он планировал расфасовать для дальнейшей продажи.

В Киеве иностранец украсил пакетиками с наркотиками свою елку. / © Киевская городская прокуратура

«При задержании и безотлагательном обыске дома у мужчины изъяли около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около 1 килограмма каннабиса», — отмечают в ведомстве.

В Киеве иностранец продавал наркотики. / © Киевская городская прокуратура

В настоящее время иностранцу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве иностранец продавал наркотики. / © Киевская городская прокуратура

В Киеве иностранец продавал наркотики. / © Киевская городская прокуратура

Напомним, на днях суд приговорил к 10 годам 44-летнего киевлянина, который наладил поставки кокаина из Центральной Америки в Украину. Как сообщила Нацполиция, наркотик переправлялся из Гондураса в Панаму, а дальше как международные посылки, замаскированные под бытовые вещи.