- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 667
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
Россия атакует с Азовского моря и дронами — направление на Каменское и Киев.
Вечером 15 октября 2025 года на территории Украины фиксируется высокая активность вражеских ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также тактической авиации.
Об этом оперативно информируют Воздушные Силы ВС Украины.
Основные направления движения ударных БПЛА (по состоянию на 22:13 — 23:02):
Киевская область. Фиксируется угроза ударных БПЛА в Броварском районе. Позже было зафиксировано движение БПЛА на Киев с северо-востока.
Восход и Центр. Группы враждебных БПЛА находятся на юго-востоке Харьковщины и на востоке Полтавщины, двигаясь по западному курсу.
Север. БПЛА зафиксирована в центре Черниговщины (движение к западу и югу) и в центре Сумщины (курс юго-западный).
Днепропетровщина. Зафиксирован вражеский БПЛА в направлении города Каменское с востока.
Разведывательные БПЛА работают в районе Запорожья.
Около 22:37 было объявлено об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Граждан призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила «двух стен» во время объявления воздушной тревоги. Также по состоянию на 23:04 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому о планах России по дальнейшему военному использованию территории Беларуси.