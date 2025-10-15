ТСН в социальных сетях

Киев
667
1 мин

В Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Россия атакует с Азовского моря и дронами — направление на Каменское и Киев.

Руслана Сивак
Тревога

Тревога / © tsn.ua

Вечером 15 октября 2025 года на территории Украины фиксируется высокая активность вражеских ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также тактической авиации.

Об этом оперативно информируют Воздушные Силы ВС Украины.

Основные направления движения ударных БПЛА (по состоянию на 22:13 — 23:02):

  1. Киевская область. Фиксируется угроза ударных БПЛА в Броварском районе. Позже было зафиксировано движение БПЛА на Киев с северо-востока.

  2. Восход и Центр. Группы враждебных БПЛА находятся на юго-востоке Харьковщины и на востоке Полтавщины, двигаясь по западному курсу.

  3. Север. БПЛА зафиксирована в центре Черниговщины (движение к западу и югу) и в центре Сумщины (курс юго-западный).

  4. Днепропетровщина. Зафиксирован вражеский БПЛА в направлении города Каменское с востока.

  5. Разведывательные БПЛА работают в районе Запорожья.

Около 22:37 было объявлено об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Граждан призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила «двух стен» во время объявления воздушной тревоги. Также по состоянию на 23:04 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Напомним, руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому о планах России по дальнейшему военному использованию территории Беларуси.

667
