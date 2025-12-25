ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Из-за угрозы удара беспилотниками следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей 25 декабря объявлена воздушная тревога. Есть угроза БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как информируют Воздушные силы:

  • беспилотники на севере Киевщины с Киевского водохранилища курс на юг

  • в направлении Вышгорода и Киева;

  • БПЛА на Черниговщине в районе н.п. Березная, в направлении Чернигова.

Напомним, в Святой вечер РФ массированно атаковала Украину «Шахедами» .

Маршруты движения враждебных БпЛА были следующие:

  • Дроны на востоке Днепропетровской области, двигаются мимо Шахтерского, Межевой и Письменной.

  • Группа БПЛА зафиксирована вблизи Днепровского, Каменского и Магдалиновки, курс – юго-западный (вектор на Криворожский район);

  • Дополнительная группа заходит с юга Донбасса в сторону востока области;

  • Беспилотники зафиксированы к югу от Запорожья, они держат западный курс;

  • Дроны на западе области двигаются в южном направлении (в сторону Днепропетровщины);

  • Зафиксирован БПЛА в акватории Черного моря, пока они двигаются произвольным курсом.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie