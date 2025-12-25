- Дата публикации
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Из-за угрозы удара беспилотниками следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей 25 декабря объявлена воздушная тревога. Есть угроза БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Как информируют Воздушные силы:
беспилотники на севере Киевщины с Киевского водохранилища курс на юг
в направлении Вышгорода и Киева;
БПЛА на Черниговщине в районе н.п. Березная, в направлении Чернигова.
Напомним, в Святой вечер РФ массированно атаковала Украину «Шахедами» .
Маршруты движения враждебных БпЛА были следующие:
Дроны на востоке Днепропетровской области, двигаются мимо Шахтерского, Межевой и Письменной.
Группа БПЛА зафиксирована вблизи Днепровского, Каменского и Магдалиновки, курс – юго-западный (вектор на Криворожский район);
Дополнительная группа заходит с юга Донбасса в сторону востока области;
Беспилотники зафиксированы к югу от Запорожья, они держат западный курс;
Дроны на западе области двигаются в южном направлении (в сторону Днепропетровщины);
Зафиксирован БПЛА в акватории Черного моря, пока они двигаются произвольным курсом.