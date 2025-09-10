ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
В Киеве и ряде областей Украины раздается воздушная тревога — что угрожает

В частности, в Киеве объявлена воздушная тревога. КГГА призывает всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Вера Хмельницкая
Воздушная тревога в столице / © ТСН

Угроза баллистики вызвала воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины вечером 10 сентября.

«Угроза применения баллистического вооружения с северного направления!» — сообщают там.

Об опасности предупреждают и в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призывает власть.

Напомним, в тот же вечер, 10 сентября, группы БпЛА зафиксированы в направлении Черниговщины, Николаевщины, Запорожья и в других регионах Украины.

