В Киеве и ряде областей Украины раздается воздушная тревога — что угрожает
В частности, в Киеве объявлена воздушная тревога. КГГА призывает всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
Угроза баллистики вызвала воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины вечером 10 сентября.
«Угроза применения баллистического вооружения с северного направления!» — сообщают там.
Об опасности предупреждают и в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призывает власть.
Напомним, в тот же вечер, 10 сентября, группы БпЛА зафиксированы в направлении Черниговщины, Николаевщины, Запорожья и в других регионах Украины.