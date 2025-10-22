В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"

Воздушная тревога вечером 22 октября / © tsn.ua

В Киеве поздно вечером, 22 октября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. Просим киевлян устремляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — предупредили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

По информации мониторинговых чатов, по состоянию на 22:57 четыре «Шахеда» заходят в Киев через Бровары.

В Воздушных силахпредупредили, что «Шахеды» двигаются:

в направлении г.Киев с севера

в направлении Бровары

а также в Херсонской области, курс на Николаевщину.

По словам местных жителей, примерно в 23:05 в Киеве были слышны взрывы.

Воздушная тревога, кроме Киева, звучит на севере Киевской области, в Черниговской, частично Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, на Донбассе, а также на Запорожье, Николаевской и Херсонской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:55

Напомним, в ночь на 22 октября и утром российские войска массированно атаковали Киев. В результате атаки пострадали 30 человек, среди них — 5 детей.

Также страшная трагедия произошла в селе Погребы под Киевом. Там Россия убила в одном доме молодую женщину, младенца и 12-летнюю девочку.