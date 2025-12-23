- Дата публикации
В Киеве и ряде областей снова объявлена тревога: что известно
В частности, есть угроза беспилотников.
Во вторник, 23 декабря, в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Есть угроза беспилотников.
Об этом сообщили ПС и в пресс-службе КМВА.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно перейти к укрытию гражданской защиты", - подчеркнули в военной администрации.
Заметим, что тревога частично охватила несколько областей Украины. В частности, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую, Днепропетровскую.
По данным военных, существует угроза БпЛа в нескольких областях, кроме того, сообщалось о пусках скоростных целей. Кроме того, в 14.50 появилось предупреждение о ракетной опасности по южному направлению.
Напомним, ночью и утром 23 декабря РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами. В общей сложности, россияне запустили 673 средства воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 621 воздушную цель.