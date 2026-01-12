В Киеве и области раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога / © tsn.ua

Реклама

В Киевеи ряде областей 12 января звучит воздушная тревога из-за угрозы шахедов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram

"ВНИМАНИЕ!" В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Реклама

В Воздушном пространстве сообщили, что летит Шахед курсом на Борисполь.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная атака на Киев 12 января привела к пожару и повреждениям в Соломенском районе. Взрывная волна выбила окна в жилом доме, учебных заведениях, разбиты автомобили.