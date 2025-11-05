В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистических ударов

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 5 ноября около 04:20 в столице Украины и ряде областей снова прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти предупреждают о возможном применении баллистического вооружения. Жители призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.

По состоянию на сегодняшний день сигнал тревоги также действует в ряде центральных и восточных областей. В частности, тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Местные власти подчеркивают: во время объявления угрозы баллистики время подлета ракеты может быть минимальным, поэтому важно не медлить и сразу уходить в укрытие.

Также граждан просят не фотографировать и не снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, а также не публиковать данные о местах возможных попаданий – такая информация помогает врагу корректировать удары.

Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям официальных источников.