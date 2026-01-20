- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: пятая за сутки — карта
Группа беспилотников курсом на Киев!
Дополнено новыми материалами
В Киеве и ряде областей во вторник, 20 января, по состоянию на 15.08 объявлена воздушная тревога. В столице это уже пятая тревога в сутки.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Воздушные силы сообщают об угрозе вражеских беспилотников.
«Группа БПЛА курсом на Киев! …Скоростная цель через Херсонщину! Дальше в направлении Николаева!» — говорится в сообщении ПС.
Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, в ночь на 20 января, а затем и утром враг нанес по столице комбинированный удар: обломки повредили школу и дома, пылали автомобили.