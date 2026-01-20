ТСН в социальных сетях

Киев
345
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: пятая за сутки — карта

Группа беспилотников курсом на Киев!

Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей во вторник, 20 января, по состоянию на 15.08 объявлена воздушная тревога. В столице это уже пятая тревога в сутки.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушные силы сообщают об угрозе вражеских беспилотников.

«Группа БПЛА курсом на Киев! …Скоростная цель через Херсонщину! Дальше в направлении Николаева!» — говорится в сообщении ПС.

Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Карта тревог днем 20 января / © alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 20 января, а затем и утром враг нанес по столице комбинированный удар: обломки повредили школу и дома, пылали автомобили.

345
