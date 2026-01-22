- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Воздушная тревога объявлена из-за группы вражеских беспилотников.
В Киеве и ряде областей в четверг, 22 января, по состоянию на 13:10 объявлена воздушная тревога.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!