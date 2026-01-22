ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога объявлена из-за группы вражеских беспилотников.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Люди спустились в метро во время тревоги

Люди спустились в метро во время тревоги / © ТСН

В Киеве и ряде областей в четверг, 22 января, по состоянию на 13:10 объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога объявлена из-за группы вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

В Киеве это уже вторая воздушная тревога за день.

