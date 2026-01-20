В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © Getty Images

В Киеве и ряде областей во вторник, 20 января, по состоянию на 12:20 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе вражеских беспилотников.

Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Напомним, в ночь на 20 января и утром Россия нанесла по Киеву комбинированный удар: обломки повредили школу и дома, пылали автомобили.