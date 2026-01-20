- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе вражеских беспилотников.
В Киеве и ряде областей во вторник, 20 января, по состоянию на 12:20 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Просим всех жителей регионов, где объявлена тревога, срочно последовать в укрытия гражданской защиты!
Напомним, в ночь на 20 января и утром Россия нанесла по Киеву комбинированный удар: обломки повредили школу и дома, пылали автомобили.