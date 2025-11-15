ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Киев — в районе города вражеский беспилотник.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и ряде объявлена в субботу, 15 ноября, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Telegram.

  • Внимание! Киев — в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

  • Внимание! Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

Ранее сообщалось, что враг хочет парализовать железную дорогу. Россия нанесла более 800 ударов, пытаясь остановить ключевую артерию страны.

Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie