В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Киев — в районе города вражеский беспилотник.
В Киеве и ряде объявлена в субботу, 15 ноября, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Telegram.
Внимание! Киев — в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Ранее сообщалось, что враг хочет парализовать железную дорогу. Россия нанесла более 800 ударов, пытаясь остановить ключевую артерию страны.