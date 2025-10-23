- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы вражеских дронов.
В четверге, 23 октября, в Киеве и ряде областей по состоянию на 10:13 объявлена воздушная тревога.
Это уже третья воздушная тревога за сутки.
«БпЛА на юге Черниговщины Киевской области, в направлении н.п. Большой Дымерки. Великая Дымерка, Бровары, Киев угроза применения ударных БПЛА. Внимание! Киев — находитесь в укрытиях! БпЛА восточнее Гостомеля, курсом на север. Беспилотник на Дымер!» — сообщают Воздушные силы в Telegram.
Напомним, Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.
Ранее стало известно, что Россия обстреляла Киев. По последним данным, семеро пострадавших.