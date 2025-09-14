ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
644
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая причина

Во время тревоги важно находиться в укрытии.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Днем 14 сентября в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия с северо-восточного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и на карте тревог в Telegram.

«Активна одна установка оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ на территории Курской области, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Дата публикации
Количество просмотров
644
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie