В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — что угрожает
Стало известно об угрозе баллистики в Киеве и областях, где объявлена тревога.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления существует для Киева и некоторых областей Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
В КГГА также призвали жителей срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
Кроме столицы, под угрозой атаки оказалась Сумщина, Полтавщина.
«Скоростная цель на Сумщине, курсом на Полтавщину!» — Сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
«БпЛА на границе Киевщины/Виннитчины/Житомирщины, курс западный. БПЛА из Чекащины, курсом на Киевщину (Белоцерковский район)», — добавляют там.
В 19:42 в Сумах раздался взрыв. Об этом сообщили местные жители.
Напомним, днем 12 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда мониторы писали о пуске «Орешника».