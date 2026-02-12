В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — что угрожает

Угроза баллистики / © ТСН

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления существует для Киева и некоторых областей Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В КГГА также призвали жителей срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Кроме столицы, под угрозой атаки оказалась Сумщина, Полтавщина.

«Скоростная цель на Сумщине, курсом на Полтавщину!» — Сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

«БпЛА на границе Киевщины/Виннитчины/Житомирщины, курс западный. БПЛА из Чекащины, курсом на Киевщину (Белоцерковский район)», — добавляют там.

В 19:42 в Сумах раздался взрыв. Об этом сообщили местные жители.

Напомним, днем 12 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда мониторы писали о пуске «Орешника».