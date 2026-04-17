В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога

В Киеве и в ряде областей Украины 17 апреля звучит воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Карта тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, 17 апреля посреди дня РФ устроила по двум областным центрам. В Харькове прилет произошел в промышленной зоне Холодногорского района и в частном секторе Киевского района. Прошло без пострадавших.

В то же время в Запорожье дроны повредили дом. Возник пожар. В частности, загорелись строения и автомобили.