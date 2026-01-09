В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины 9 января раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КГГА.

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

В ВС Украины отметили движение вражеских БпЛА на Киев с запада.

Также БпЛА на западе и севере от Запорожья, курс на запад и север и БпЛА на Запорожье с юга.

На севере от Харькова зафиксированы разведывательные БПЛА противника.

«Они могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их ущерба», — отметили в ВС Украины.

Напомним, Киеве в результате вражеского удара в ночь на 9 января погибли четыре человека, а 25 получили ранения. Жертвами стали три жителя жилого комплекса в Днепровском районе, а также 56-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал спасать людей в Дарницком районе.

Также в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую общину и в поселке Рудно попала по объекту критической инфраструктуры.

В поселке ударной волной выбило автоматическую систему безопасности газа. По соображениям безопасности, газоснабжение временно прекратили для 376 абонентов.