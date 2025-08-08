В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога. / © Associated Press

Реклама

Утром 8 августа в Киеве объявлена воздушная тревога. “Покраснели” также некоторые области на севере, востоке и в центре.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения ВС.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - говорится в сообщении военных.

Реклама

Отметим, что около 09:00 сирены раздались в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии тревога охватила и другие регионы. В частности Киев и область.

Карта тревог по состоянию на 09:04.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью 8 августа РФ ударила по Украине "Шахедами" и реактивными дронами. Всего оккупанты запустили 108 воздушных целей, из которых восемь реактивных БПЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 82 беспилотника.