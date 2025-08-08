- Дата публикации
- Киев
- 764
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
Военные предупреждают об угрозе баллистики.
Утром 8 августа в Киеве объявлена воздушная тревога. “Покраснели” также некоторые области на севере, востоке и в центре.
Об этом стало известно с карты тревог и сообщения ВС.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - говорится в сообщении военных.
Отметим, что около 09:00 сирены раздались в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии тревога охватила и другие регионы. В частности Киев и область.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью 8 августа РФ ударила по Украине "Шахедами" и реактивными дронами. Всего оккупанты запустили 108 воздушных целей, из которых восемь реактивных БПЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 82 беспилотника.