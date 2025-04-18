В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Реклама

Утром пятницы, 18 апреля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. В частности, есть угроза беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации военных, в районе города Киева фиксируют вражеский БПЛА. Кроме того, для прифронтовых областей существует угроза применения авиационных средств поражения.

Реклама

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях", - сообщили ПС.

Карта тревог на 18 апреля.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину. Разведка еще будет проверять информацию о возможных массированных атаках.

Дата публикации 12:13, 17.04.25 Количество просмотров 28 Стекло прямо в лицо! Днепр наводнил огонь и дым - обстрел 17 апреля