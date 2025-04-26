В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Враг снова атакует Украину ударными дронами / © ТСН.ua

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Сегодня, 26 апреля, в Киеве и восточных областях объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в КМВА.

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.

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Тем временем в Сумской области уже гремят взрывы.

Напомним, что в Харькове после атаки дронов вспыхнуло гражданское предприятие.