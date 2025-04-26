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- Киев
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Пройдите в ближайшее укрытие.
Сегодня, 26 апреля, в Киеве и восточных областях объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.
Об этом сообщили в КМВА.
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.
Тем временем в Сумской области уже гремят взрывы.
Напомним, что в Харькове после атаки дронов вспыхнуло гражданское предприятие.