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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Военные предупредили об угрозе российской баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога в Киеве.

Воздушная тревога в Киеве. / © Associated Press

Утром 19 июня в Киеве и ряде областей на севере и востоке объявлена тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — подчеркнули военные.

Карта тревог по утрам 19 июня.

Карта тревог по утрам 19 июня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле «двух стен». Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, этой ночью Украину атаковали беспилотники. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Запорожской области произошли сильные взрывы.

ПС в отчете сообщили, что военные РФ атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 88 дронов.

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