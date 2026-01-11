- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В сторону столицы и ряда областей движутся вражеские дроны.
Дополнено новыми материалами
В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении.
В Киевской городской военной администрации отметили, если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через «Киев Цифровой» осталось без ответа, нужно сообщить @KyivShelterBot.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украину в ночь на 11 января враг атаковал беспилотниками типа Shahed.