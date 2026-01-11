ТСН в социальных сетях

Киев
575
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В сторону столицы и ряда областей движутся вражеские дроны.

Наталия Магдык
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации отметили, если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через «Киев Цифровой» осталось без ответа, нужно сообщить @KyivShelterBot.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину в ночь на 11 января враг атаковал беспилотниками типа Shahed.

