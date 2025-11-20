- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве объявлена воздушная тревога. Украина под угрозой баллистики и массированной атаки БПЛА.
В четверг, 20 ноября 2025 года, в Киеве и ряде центральных, восточных и северных областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждают о комбинированной угрозе: применении баллистического вооружения и массированном движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
По состоянию на 19:07 карта воздушной тревоги выглядит так:
Движение ударных БпЛА
В течение вечера фиксируется активное движение нескольких групп вражеских ударных беспилотников по разным направлениям:
БпЛА на востоке Сумщины двигаются курсом на Лебедин.
Беспилотники, зафиксированные на севере Полтавщины, следуют курсом на Диканьку и Полтаву.
Группа БпЛА, расположенная на востоке Днепропетровщины и юге Харьковщины, курсирует в направлении Павлограда.
Кроме того, в 18:59 было зафиксировано движение БПЛА из Курской области РФ, следующих курсом на Сумы.
Также сообщалось, аварийно-розыскные работы на месте удара по дому в Тернополе продолжаются вторые сутки. За это время разобрано 880 кв. м разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.
Ранее в ГСЧС рассказали о невероятном спасении 20-летнего парня, оказавшегося под завалами дома в Тернополе. Чрезвычайники признают: то, что потерпевшему удалось выжить, настоящее чудо.