В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В четверг, 20 ноября 2025 года, в Киеве и ряде центральных, восточных и северных областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждают о комбинированной угрозе: применении баллистического вооружения и массированном движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

По состоянию на 19:07 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Движение ударных БпЛА

В течение вечера фиксируется активное движение нескольких групп вражеских ударных беспилотников по разным направлениям:

БпЛА на востоке Сумщины двигаются курсом на Лебедин .

Беспилотники, зафиксированные на севере Полтавщины, следуют курсом на Диканьку и Полтаву .

Группа БпЛА, расположенная на востоке Днепропетровщины и юге Харьковщины, курсирует в направлении Павлограда .

Кроме того, в 18:59 было зафиксировано движение БПЛА из Курской области РФ, следующих курсом на Сумы.

Также сообщалось, аварийно-розыскные работы на месте удара по дому в Тернополе продолжаются вторые сутки. За это время разобрано 880 кв. м разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.

Ранее в ГСЧС рассказали о невероятном спасении 20-летнего парня, оказавшегося под завалами дома в Тернополе. Чрезвычайники признают: то, что потерпевшему удалось выжить, настоящее чудо.