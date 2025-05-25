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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что летит
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
В Киеведнем 25 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы от баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.
Об этом сообщили в Воздушных силах
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что КАБы направляются в Сумскую и Донецкую области.
Напомним, в ночь на 25 мая Россия второй раз за двое суток массированно атаковала Украинус воздуха. Оккупанты выпустили 367 средств воздушного нападения — различные типы ракет и дроны-камикадзе. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах, Конотопе, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове, Запорожской и Житомирской областях. На Житомирщине погибли трое детей. Это уже второй массированный обстрел за двое суток. Как отработала ПВО — сообщили Воздушные силы.