Киев
65
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Воздушных силах предупредили об угрозе беспилотников

Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Утром в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram

«Шахед курсом на Киев с севера.», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Российские войска атаковали Украину 579 дронами, восемью баллистическими и 32 крылатыми ракетами типа Х-101. Силы противовоздушной обороны смогли сбить 552 беспилотника, две баллистические ракеты и 29 крылатых.

65
