В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Воздушных силах предупредили об угрозе беспилотников
Утром в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram
«Шахед курсом на Киев с севера.», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что Российские войска атаковали Украину 579 дронами, восемью баллистическими и 32 крылатыми ракетами типа Х-101. Силы противовоздушной обороны смогли сбить 552 беспилотника, две баллистические ракеты и 29 крылатых.