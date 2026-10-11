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В Киеве и области ввели экстренные отключения света: что известно
В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Графики отключений света пока не действуют.
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света. Ограничения применили по команде НЭК «Укрэнерго».
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — сообщили в компании.
В ДТЭК отметили, что дальнейшие изменения в ситуации будут сообщать дополнительно.
Раньше мы писали, почему Киев оказался на грани блекаута уже в октябре.
Напомним, Виталий Кличко в интервью AFP заявил, что из-за усиления российских обстрелов Киев фактически живет в режиме выживания. Он посоветовал киевлянам по возможности временно уехать из столицы.
Затем Кличко объяснил свои слова о выезде жителей из Киева.