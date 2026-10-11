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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и области ввели экстренные отключения света: что известно

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Графики отключений света пока не действуют.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Отключение света в Киеве 11 октября

Отключение света в Киеве 11 октября

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света. Ограничения применили по команде НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что дальнейшие изменения в ситуации будут сообщать дополнительно.

Раньше мы писали, почему Киев оказался на грани блекаута уже в октябре.

Напомним, Виталий Кличко в интервью AFP заявил, что из-за усиления российских обстрелов Киев фактически живет в режиме выживания. Он посоветовал киевлянам по возможности временно уехать из столицы.

Затем Кличко объяснил свои слова о выезде жителей из Киева.

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