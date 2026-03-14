В Киеве и области возникли перебои со светом

В Киеве и области наблюдаются перебои со светом из-за российской атаки.

Столичные паблики наполнились сообщениями от граждан, которые пожаловались на перепады напряжения и перебои со светом.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве применены экстренные отключения света из-за российской атаки. Графики сейчас не действуют.

Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

В результате удара РФ погибли три человека, по меньшей мере, четыре человека получили ранения.

По данным ОВА, последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах Киевской области. На местах работают все экстренные службы.