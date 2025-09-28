- Дата публикации
В Киеве и области воздушная тревога: какая угроза
Из-за угрозы атаки «Шахедами» следует находиться в укрытиях.
В Киеве и области воздушная тревога. Армия РФ атакует ударными БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Бровары - ударный БпЛА в направлении города", - написали в ПС ВСУ.
По состоянию на 14:05 «покраснели» следующие районы:
Вышгородский
Обуховский
Броварской
Бориспольский
Впоследствии об опасности предупредили и жителей Черниговской области.
Напомним, ночью 28 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины . Всего было применено 643 средства воздушного приступа. В частности:
593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов
2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»
2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
38 крылатых ракет Х-101 и
8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря
Враг сосредоточился на столице Украины - Киеве - который взял на себя основной удар.
Защитники неба уничтожили 566 БпЛА («Шахед», «Гербера» и др.), 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль», 35 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет «Калибр».
К сожалению, попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях. Падение взбитых дронов – на 25 локациях.