Киев
375
1 мин

В Киеве и области воздушная тревога: какая угроза

Из-за угрозы атаки «Шахедами» следует находиться в укрытиях.

Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и области воздушная тревога. Армия РФ атакует ударными БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Бровары - ударный БпЛА в направлении города", - написали в ПС ВСУ.

По состоянию на 14:05 «покраснели» следующие районы:

  • Вышгородский

  • Обуховский

  • Броварской

  • Бориспольский

Впоследствии об опасности предупредили и жителей Черниговской области.

Напомним, ночью 28 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины . Всего было применено 643 средства воздушного приступа. В частности:

  • 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

  • 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

  • 2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»

  • 38 крылатых ракет Х-101 и

  • 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

Враг сосредоточился на столице Украины - Киеве - который взял на себя основной удар.

Защитники неба уничтожили 566 БпЛА («Шахед», «Гербера» и др.), 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль», 35 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет «Калибр».

К сожалению, попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях. Падение взбитых дронов – на 25 локациях.

Новость дополняется
