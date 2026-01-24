В Киеве и области раздаются взрывы: регион под атакой БпЛА

Взрывы в Киеве / © Getty Images

Реклама

В Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Сообщается, что в столице и области работают силы противовоздушной обороны.

Реклама

«В настоящее время несколько групп вражеских дронов двигаются в направлении столицы», — сообщили в КМВА.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.