Киев
1597
В Киеве и области раздаются взрывы: регион под атакой БпЛА

Несколько групп ударных беспилотников двигаются по направлению к столице.

Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве / © Getty Images

В Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

Сообщается, что в столице и области работают силы противовоздушной обороны.

«В настоящее время несколько групп вражеских дронов двигаются в направлении столицы», — сообщили в КМВА.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

1597
